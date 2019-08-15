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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при посадке самолета в Подмосковье

Состояние оценивается как средней степени тяжести

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. После аварийной посадки аэробуса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира, среди них пять детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Глава ведомства отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров", - говорится в сообщении.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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