В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при посадке самолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. После аварийной посадки аэробуса авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье госпитализированы 23 пассажира, среди них пять детей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"В результате жесткой посадки самолета Airbus, следовавшего по маршруту Жуковский-Симферополь, из 226 человек на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Глава ведомства отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров", - говорится в сообщении.