Басманный суд заочно арестовал экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном заключении под стражу бывшего директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Гаджимагомедову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказали в суде.

Мера пресечения вступит в силу с момента задержания Гаджимагомедова российскими правоохранительными органами.

Гаджимагомедову заочно предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По оперативным данным, он скрывается за границей, в связи с чем следствие просило заочно арестовать его для международного розыска.

Правоохранительные органы ранее возбудили уголовное дело в отношении Гаджимагомедова по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Сумма причиненного ущерба оценивается банком в 212 млн рублей. Заявление о возбуждении уголовного дела было подано банком по результатам внутренней проверки.

Ранее источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в региональном филиале Россельхозбанка и по месту проживания Гаджимагомедова прошли обыски.