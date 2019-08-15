Две туристки из Белоруссии найдены мертвыми в горах Грузии

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трех пропавших туристок из Белоруссии на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо Сванети), третья спасена, она пострадала. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Белоруссии мертвы, а одна - с повреждениями", - сказано в сообщении.