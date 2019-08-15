Оба двигателя аварийно севшего в Подмосковье самолета отказали после попадания птиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье стал отказ обоих двигателей после попадания в них птиц. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиаперевозчика.
"Силовые установки отказали после попадания птиц", - сказал собеседник агентства.
Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. "Самолет получил значительные повреждения и [полеты пока совершать не будет]", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.
Ранее сообщалось, что экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, отстранили от полетов на время проверки.
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