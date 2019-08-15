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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Оба двигателя аварийно севшего в Подмосковье самолета отказали после попадания птиц

В ближайшее время воздушное судно не будет выполнять полеты
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© Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье стал отказ обоих двигателей после попадания в них птиц. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Силовые установки отказали после попадания птиц", - сказал собеседник агентства.

Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. "Самолет получил значительные повреждения и [полеты пока совершать не будет]", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, отстранили от полетов на время проверки.

В новость были внесены изменения (10:49 мск) — изменен заголовок, лид, добавлены подробности 

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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