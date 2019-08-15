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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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"Черные ящики" аварийно севшего самолета в Подмосковье отправлены на расшифровку в МАК

Airbus A321 после вылета из Жуковского совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бортовые самописцы самолета Airbus А321, совершившего после возгорания аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский, будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ящики изъяты, будут направлены на расшифровку в МАК", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. 

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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