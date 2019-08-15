Второму пилоту аварийно севшего в Подмосковье самолета 23 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Второму пилоту самолета, который во время перелета по маршруту Москва - Симферополь совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, 23 года, его налет составляет 600 часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит самолет.

"Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов", - сказали в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным Минздрава РФ, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей. Все они госпитализированы.