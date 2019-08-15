"Мой новый день рождения". Пассажиры благодарят пилотов аварийно севшего Airbus A321

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. Пассажиры этого рейса и другие пользователи соцсетей выражают благодарность пилотам, которые смогли посадить самолет и спасти жизни десяткам людей.
Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот этот скромный парень, ПОСАДИЛ сегодня САМОЛЁТ с ПОЛНЫМИ БАКАМИ и УБРАННЫМ ШАССИ в кукурузном поле❗️ Тем самым, спас 233 жизни, включая свою. На фото пилот Дамир Юсупов, он родом из Екатеринбурга. Имя второго пилота Георгий Мурзин. Браво всему экипажу за фантастическое мастерство и выдержку Стана должна знать своих героев! #ДамирЮсупов #ГеройНашегоВремени
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ГЕРОИ !!! Дамир Юсупов капитан А321 Георгий Мурзин 2 пилот . @ural_airlines Эти парни спасли сегодня 226 человек !!! Посадка в ручном режиме, жесткая на землю, без шасси и С ПОЛНЫМИ БАКАМИ !!! Достойны государственных наград, поощрений в виде жилья, транспорта, длительного отпуска на лучших курортах мира !!! Сделайте такие же посты, страна должна знать своих героев !!!! #дамирюсупов #георгиймурзин #герои #летчикигерои #профессионалы #а320 #а321 #аэробус #жуковский #уральскиеавиалинии #героироссии #чудо #пилотыроссии #русскиелетчики #росавиация
Самолёт А-321, аварийно севший в Подмосковье, сделал это с убранными шасси, и отключёнными двигателями, сообщили в Росавиации.— Нита (@nit_karenina) August 15, 2019
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.
Это имена пилотов, благополучно посадивших сегодня самолёт прямо на поле.
Никто не погиб! Российским пилотам - слава! pic.twitter.com/JfIJQ4VXdk
Дамир Юсупов, Георгий Мурзин, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина.— Юлия Витязева (@Vityzeva) August 15, 2019
Благодаря этим людям все пассажиры сегодняшнего рейса «Москва-Симферополь» живы.
Дайте поблагодарим этих замечательных людей!
Спасибо, ребята!#ГероиНашегоВремени pic.twitter.com/SUhU1BX1E1
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Герой нашего времени ⠀ Вы смотрели "Чудо на Гудзоне", где Чесли Салленбергер сажает борт на воду? Ну так вот, сегодня произошло "Чудо в Раменском". Сравнимое с посадкой на Гудзоне и планером Гимли. ⠀ Кстати, про Гудзон. В авиации нет термина "аварийная посадка на воду", о которой пишут в инструкциях по безопасности. Есть только "столкновение с водой". ____ ⠀ Командир воздушного судна, как и весь экипаж, безусловно достойны награждения. ⠀ Невероятная и уникальная история спасения 226 пассажиров и 6 членов экипажа А-321 войдёт в учебники для подготовки лётного состава, а поступок КВС примером для подражания. ___ ⠀ Фото из соцсетей Дамира Юсупова — пилота, который посадил А321 в Жуковском после попадания птиц в двигатели. ⠀ В комментариях — слова благодарности за спасённые жизни ___ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями членов экипажа самолёта, который экстренно сел в Жуковском. «Героический экипаж рейса «Уральских авиалиний»: КВС — Дамир Юсупов; второй пилот — Георгий Мурзин; старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий; бортпроводник — Надежда Вершинина; бортпроводник — Дмитрий Гончаренко; бортпроводник — Алия Слякаева; бортпроводник — Яна Ягодина». Куйвашев также заявил, что экипаж будет представлен к наградам ⠀ #чудо #пилот #профи #самолет #посадка #аварийная #посадка #ДамирЮсупов #раменское #авиалинии #уральскиеавиалинии #герой