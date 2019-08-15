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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Глава Росавиации прибыл в оперативный штаб в аэропорт Жуковский после ЧП с Airbus A321

Александр Нерадько пока не стал никак комментировать ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета
Глава Росавиации Александр Нерадько (справа) Алексей Штокал/ТАСС
Описание
Глава Росавиации Александр Нерадько (справа)
© Алексей Штокал/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Глава Росавиации Александр Нерадько прибыл в оперативный штаб в аэропорт Жуковский после аварийной посадки самолета Airbus А321.

Как передает корреспондент ТАСС, Нерадько прошел в отдельный ВИП-зал в сопровождении первого заместителя генерального директора компании "Рампорт". Нерадько не стал никак комментировать ситуацию журналистам.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным Минздрава РФ, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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