Глава Росавиации прибыл в оперативный штаб в аэропорт Жуковский после ЧП с Airbus A321

ЖУКОВСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Глава Росавиации Александр Нерадько прибыл в оперативный штаб в аэропорт Жуковский после аварийной посадки самолета Airbus А321.
Как передает корреспондент ТАСС, Нерадько прошел в отдельный ВИП-зал в сопровождении первого заместителя генерального директора компании "Рампорт". Нерадько не стал никак комментировать ситуацию журналистам.
В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным Минздрава РФ, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них девять детей.