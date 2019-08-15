Из 23 направленных в больницы после ЧП в Жуковском госпитализирован только один

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Врачи оказали амбулаторную помощь 22-м пострадавшим при аварийной посадке самолета Airbus 321. Госпитализация потребовалась только одной женщине, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ. 22-м гражданам помощь оказана амбулаторно, только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние расценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

В аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи. Источник в медицинских службах Подмосковья ранее сообщил ТАСС, что врачи оказали помощь всем пострадавшим, из них в больнице остается 69-летняя женщина.

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