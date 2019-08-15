{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Обновлено 

Из 23 направленных в больницы после ЧП в Жуковском госпитализирован только один

Это 69-летняя женщина, ее жизни и здоровью ничего не угрожает
Описание
© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Врачи оказали амбулаторную помощь 22-м пострадавшим при аварийной посадке самолета Airbus 321. Госпитализация потребовалась только одной женщине, сообщили в пресс-службе Минздрава.

На эту тему
Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Все доставленные бригадами скорой медицинской помощи пассажиры осмотрены врачами Раменской ЦРБ. 22-м гражданам помощь оказана амбулаторно, только одной пациентке, женщине 69 лет, потребовалась госпитализация. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние расценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

В аэропорту Жуковский продолжают дежурить две бригады скорой медицинской помощи. Источник в медицинских службах Подмосковья ранее сообщил ТАСС, что врачи оказали помощь всем пострадавшим, из них в больнице остается 69-летняя женщина.

В новость были внесены изменения (11:24 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Мосгорсуд оставил в СИЗО Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках
В качестве поручителей Жукова хотели выступить рэпер Оксимирон, актриса Чулпан Хаматова и его преподаватели в Высшей школе экономики
Читать полностью