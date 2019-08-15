Пассажир рассказал об экстренной посадке самолета на поле под Жуковским

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пилот самолета, выполнявшего рейс Москва - Симферополь, смог выполнить экстренную посадку плавно. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила Светлана Бабина, которая была на борту Airbus A321.

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"Я сидела в пятом ряду. Пассажиры быстро поняли, что будет экстренная посадка. Садился он плавно, насколько я могу судить, никто серьезных травм не получил. После того, как самолет приземлился, летчику все аплодировали", - сказала она.

Другой пассажир самолета рассказал ТАСС, что тяжелых последствий удалось избежать благодаря летчикам. "Только благодаря летчикам посадка прошла, можно сказать, успешно", - сказал он.

В Росавиации ранее сообщили, что в двигатели самолета "Уральских авиалиний" при взлете попала стая птиц. В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что причиной аварийной посадки самолета стал отказ обоих двигателей.

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