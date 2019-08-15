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Мосгорсуд оставил в СИЗО Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках

В качестве поручителей Жукова хотели выступить рэпер Оксимирон, актриса Чулпан Хаматова и его преподаватели в Высшей школе экономики
Здание Московского городского суда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание Московского городского суда
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на заключение под стражу студента ВШЭ Егора Жукова, который обвиняется в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции об аресте Жукова было обоснованным, жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения", - огласила решение судья.

Пресненский суд Москвы арестовал Егора Жукова и других фигурантов дела до 11 октября. Следствие считает, что он координировал действия толпы во время несанкционированной акции протеста 27 июля. Вину он не признает.

Защита просила освободить Жукова из-под стражи под поручительство рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) и актрисы Чулпан Хаматовой, а также его преподавателей в Высшей школе экономики. Также адвокаты предложили за него залог в 2 млн рублей. Поддержать Жукова пришло не менее 50 человек, в их числе поручители и студенты Высшей школы экономики. Сам Жуков сообщил суду, что принимал участие в несанкционированном шествии, но не в массовых беспорядках, и поблагодарил пришедших поддержать его.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.

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