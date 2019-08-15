В Кирове проверят работу комиссии по делам несовершеннолетних после убийства девочки

КИРОВ, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области проверит работу полиции, медицинской организации и комиссии по делам несовершеннолетних в районе Кирова, где в одной из квартир 14 августа был зарезан двухлетний ребенок. Об этом в четверг сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Вышеуказанные события послужили основанием для организации прокуратурой Кировской области проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе в деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинской организации и территориального органа МВД по месту проживания семьи погибшего ребенка", - говорится в сообщении.

Следственные органы Кировской области 14 августа возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства двухлетнего мальчика в одной из квартир на улице Дружбы.

По данным Следственного управления СК РФ по Кировской области, тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили вечером в среду в одной из квартир. По подозрению в убийстве задержан 41-летний знакомый матери ребенка, который в момент совершения преступления был пьян. В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что мать ребенка и подозреваемый в убийстве мужчина совместно распивали спиртосодержащие напитки, в момент убийства мать находилась в той же квартире. Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, ситуация взята на контроль аппарата уполномоченного.

В Кирове также расследуется уголовное дело о халатности в отношении работников органов профилактики и здравоохранения по факту смерти трехлетней девочки в одной из квартир в том же районе города. Тело девочки, которую 21-летняя мать оставила одну дома без присмотра на неделю без еды и воды, было обнаружено 20 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мать ребенка арестована, она частично признала вину. По данным следственных органов, ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.