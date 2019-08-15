Система отпугивания птиц в ЛИИ им. Громова была в рабочем состоянии в момент взлета А321

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Система отпугивания птиц в аэропорту подмосковного Жуковского, за которую отвечает Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова, была в рабочем состоянии в момент вылета в Симферополь пассажирского самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в поле после возгорания двигателя. Об этом ТАСС сообщил источник в ЛИИ.

"Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы", - сказал источник.

Ранее в экстренных службах и Росавиации сообщили, что в двигатели самолета попала стая птиц, в результате чего загорелся правый двигатель.

По словам собеседника агентства, рейс "Уральских авиалиний" в Симферополь в аэропорту Жуковский был в четверг первым. "Когда самолет шел на взлет, шумом двигателя он разогнал стаи птиц, которые в это время находились и на взлетно-посадочной полосе, и вдоль нее. При взлете они попали в двигатели", - сказал источник, отметив, что птицы - это известная проблема для аэропорта Жуковский.

"За территорией аэропорта расположена несанкционированная свалка, куда регулярно свозят мусор. Она находится между границами аэропорта и Москвы-реки, там постоянно наблюдаются стаи птиц. Это приводит к тому, что в районе взлетно-посадочной полосы птицы кружат постоянно, в том числе и чайки. После прошедшего дождя стаи птиц скопились непосредственно в районе аэропорта", - сообщил ТАСС другой источник.