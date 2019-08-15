Суд в Москве 19 августа начнет рассмотрение административного дела Сосновской

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы назначил на 19 августа заседание по делу об административном правонарушении Дарьи Сосновской, пострадавшей от действий полиции на несогласованном шествии 10 августа в столице. Об этом ТАСС сообщили в суде в четверг.

"Суд проведет заседание по делу Сосновской на 19 августа", - сказали в суде. В отношении девушки составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Санкции по статье предполагают штраф или обязательные работы.

Ранее в интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них ударил задержанную в область живота.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что Сосновская была задержана за нарушение общественного порядка. По факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности. По заявлению Сосновской проводит проверку и Следственный комитет. Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, при задержании Сосновская получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

По данным ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали в минувшую субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее окончания. Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.