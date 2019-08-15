Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Мальчик найден живым, больше пока ничего не может сказать", - сообщил собеседник агентства.