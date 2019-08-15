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Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым

Поиски продолжались два дня

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Мальчик найден живым, больше пока ничего не может сказать", - сообщил собеседник агентства.

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Ребенок пропал во вторник днем, когда родители, приехал с ним в лес за ягодами. Они оставили его одного на 15 минут в машине. Вернувшись и обнаружив пропажу сына, они около трех часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию. По факту исчезновения ребенка региональный СК возбудил уголовное дело.

Всего в поисках мальчика участвовали около 600 человек, включая порядка 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии, представителей поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", добровольцев. Днем велся поиск с вертолета с тепловизором и с двух частных самолетов, применялся беспилотный летательный аппарат. Поиски велись в заболоченном густом лесу. Спасательная операция осложнялась тем, что не вся территория поисков охвачена сотовой связью.

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