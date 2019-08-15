Две аварийные посадки совершены в аэропорту Варшавы в течение двух часов

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Сразу две аварийные посадки пришлось совершить в четверг самолетам в международном аэропорту имени Фредерика Шопена польской столицы. Об этом сообщила пресс-служба воздушных ворот.

Первую аварийную посадку совершил в шесть утра (07:00 мск) транспортный самолет MD-11. "Уже во время руления в одном из двигателей появился огонь. Пожарная охрана аэропорта немедленно приступила к работе. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал", - информировала пресс-служба.

Из-за этого инцидента воздушное движение в аэропорту Варшавы прерывалось на полчаса.

Уже спустя два часа - около 8 утра (09:00 мск) - аварийную посадку в польской столице совершил уже пассажирский самолет Польских авиалиний LOT. Лайнер "Эмбрайер" после взлета пролетел несколько километров и вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине. Посадка прошла штатно. Пострадавших нет.