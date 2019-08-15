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ВПП в Жуковском осмотрели на предмет отсутствия птиц перед вылетом "Уральских авиалиний"

В пресс-службе ЛИИ им. М. М. Громова подчеркнули, что все необходимые технические средства работали в штатном режиме
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Жуковский была осмотрена на предмет отсутствия птиц перед вылетом самолета "Уральских авиалиний", совершившего впоследствии жесткую посадку в поле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЛИИ им. М. М. Громова.

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"Аэродром Раменское ЛИИ им. М. М. Громова сертифицирован Росавиацией по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов. Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц", - говорится в сообщении института.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

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