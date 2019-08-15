Суд в Москве оставил под стражей блогера Синицу за угрозы детям сотрудников полиции

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу блогера Владислава Синицы по обвинению в экстремизме за размещение записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, передает корреспондент ТАСС.

"Оставить постановление о заключении Владислава Синицы под стражей без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Обвиняемый будет содержаться под стражей до 3 октября.

Синице предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия"). По этой статье максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". В СК считают, что эти преступные действия "были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей". Следователи провели обыск у обвиняемого и изъяли персональный компьютер и мобильные телефоны.