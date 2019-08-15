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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Глава Росавиации назвал решение экипажа самолета A321 сесть на поле "единственно верным"

Александр Нерадько считает, что экипаж заслуживает представления к высоким государственным наградам
Глава Росавиации Александр Нерадько (в центре) Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Глава Росавиации Александр Нерадько (в центре)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Решение экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья, было "единственно верным" в сложившейся ситуации. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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По его словам, экипаж заслуживает представления к высоким государственным наградам.

"Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации - произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле. Посадка была произведена на удалении примерно 5 км порога ВПП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением - со слов экипажа. Мне удалось переговорить с членами экипажа о их работе во время этого события", - сказал он.

"Летный экипаж воздушного судна действовал грамотно, профессионально и мужественно, заслуживает представления самым высоким государственным наградам", - подчеркнул он.

Нерадько отметил, что оснований для проверки авиакомпании нет. "Я не вижу оснований для внеплановой проверки авиакомпании "Уральские авиалинии", - добавил он.

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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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