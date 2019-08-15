Суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Кировской области за поджог

КИРОВ, 15 августа. /ТАСС/. Суд в Кировской области приговорил 19-летнего жителя Пижанского района к 17 годам лишения свободы за поджог дома, при пожаре в котором погибли его мать и двое мужчин. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 февраля 2019 года в деревне Безводное Пижанского района. Между 19-летним молодым человеком и знакомым его матери возник конфликт. Юноша начал выгонять гостя из квартиры, но тот не уходил. Тогда молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег зажигалкой рулон обоев на веранде. После того, как мать отказалась покинуть квартиру, обвиняемый вылил ведро воды на очаг возгорания, но потушить начавшийся пожар не смог. Он скрылся с места преступления, никого не предупредив. В результате пожара погибли хозяйка квартиры, ее знакомый и пенсионер, проживающий в соседней квартире.