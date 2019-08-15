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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

В компании "Рампорт" подтвердили, что причиной ЧП с самолетом в Подмосковье стали птицы

Они попали в двигатели авиалайнера

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Причиной аварийной посадки самолета в Раменском районе Подмосковья стало попадание птиц в двигатели авиалайнера, подтвердил ТАСС первый заместитель генерального директора авиационного холдинга "Рампорт", куда входит аэропорт Жуковский, Евгений Солодилин.

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"Причина - птицы", - сказал он.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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