В компании "Рампорт" подтвердили, что причиной ЧП с самолетом в Подмосковье стали птицы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Причиной аварийной посадки самолета в Раменском районе Подмосковья стало попадание птиц в двигатели авиалайнера, подтвердил ТАСС первый заместитель генерального директора авиационного холдинга "Рампорт", куда входит аэропорт Жуковский, Евгений Солодилин.
"Причина - птицы", - сказал он.
В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.