В компании "Рампорт" подтвердили, что причиной ЧП с самолетом в Подмосковье стали птицы

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

"Причина - птицы", - сказал он.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.