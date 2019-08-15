{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК не возражает против перевода под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

Под домашний арест Филиппа Дельпаля переводят с условием соблюдения им всех ограничений
Менеджер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Менеджер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следствие согласилось с просьбой адвокатов отпустить под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба обвиняемого на продление ему ареста.

"В связи с тем, что Дельпаль приобрел недвижимость, а именно квартиру в Денежном переулке, следствие не против просьбы адвокатов перевести обвиняемого под домашний арест в эту квартиру с условием соблюдения им всех ограничений", - сказала следователь.

Теги
Россия
СМИ: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 89
По данным местной газеты, еще 25 человек остаются в больнице
Читать полностью