СК не возражает против перевода под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следствие согласилось с просьбой адвокатов отпустить под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба обвиняемого на продление ему ареста.

"В связи с тем, что Дельпаль приобрел недвижимость, а именно квартиру в Денежном переулке, следствие не против просьбы адвокатов перевести обвиняемого под домашний арест в эту квартиру с условием соблюдения им всех ограничений", - сказала следователь.