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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Глава Росавиации связал эффективность борьбы с птицами с расположением мусорных полигонов

Александр Нерадько уточнил, что во всех аэропортах страны существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Эффективность орнитологического обеспечения полетов гражданской авиации зависит, в том числе, от расположения мусорных полигонов рядом с аэропортом.

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Об этом журналистам заявил в четверг глава Росавиации Александр Нерадько.

"Столкновения с птицами происходят во всех аэропортах - не только у нас в стране, но и за рубежом, - сказал он. - В аэропорту Жуковский, как и во всех наших аэропортах, существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов. Но насколько они эффективны, зависит от многих факторов, в том числе от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории".

Все эти обстоятельства, по словам Нерадько, надлежит выяснить комиссии по расследованию авиапроисшествия в Подмосковье.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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