Глава Росавиации связал эффективность борьбы с птицами с расположением мусорных полигонов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Эффективность орнитологического обеспечения полетов гражданской авиации зависит, в том числе, от расположения мусорных полигонов рядом с аэропортом.

Об этом журналистам заявил в четверг глава Росавиации Александр Нерадько.

"Столкновения с птицами происходят во всех аэропортах - не только у нас в стране, но и за рубежом, - сказал он. - В аэропорту Жуковский, как и во всех наших аэропортах, существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов. Но насколько они эффективны, зависит от многих факторов, в том числе от расположения полигонов бытовых отходов на приаэродромной территории".

Все эти обстоятельства, по словам Нерадько, надлежит выяснить комиссии по расследованию авиапроисшествия в Подмосковье.