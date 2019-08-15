В Росгвардии заявили об угрозах сотрудникам после несанкционированных акций

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, провокаторы тем самым оказывают на сотрудников давление.

"У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства. Также под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление", - сказал он.

С середины июля в Москве прошло несколько массовых мероприятий в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Они состоялись 14, 20 и 27 июля, а также 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Митинг 10 июля также был согласован, однако после его завершения участники предприняли попытку устроить несанкционированное шествие. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа задержали еще около 600 человек.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которые были организаторами этих мероприятий, проигнорировали предостережения прокуратуры и полиции о недопустимости нарушений закона.