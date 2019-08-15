Верховный суд Дагестана оставил под стражей депутата Раджабова по делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил под арестом депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, подозреваемого в мошенничестве при выделении земельных участков, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Оставить в силе постановление Советского районного суда Махачкалы об избрании Раджабову меры пресечения", - заявил в четверг на рассмотрении апелляционной жалобы адвокатов депутата судья Верховного суда республики Тимур Гаджимагомедов.

Фикрет Раджабов был задержан 22 мая после проведения обысков в его рабочем кабинете и дома. Советский районный суд Махачкалы 24 мая арестовал Раджабова на два месяца. Следствие считает, что депутат на посту руководителя правового управления администрации Махачкалы участвовал в преступном сообществе, которое незаконно оформило в собственность более тысячи земельных участков. Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников кадастровой палаты Дагестана.

18 июля Советский районный суд Махачкалы продлил арест Раджабову до 15 ноября. Однако 1 августа Верховный суд Дагестана отменил это постановление Советского суда и освободил его из-под стражи, назначив меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили вести переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20:00 до 08:00. В этот же день вечером на выходе из СИЗО Раджабов был вновь задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земельных участков.

Советский районный суд Махачкалы 3 августа избрал депутату в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца.

Фикрет Раджабов ("Единая Россия") - председатель комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год являлся начальником юридического управления администрации города Махачкалы. С 2007 года является депутатом парламента республики. Заслуженный юрист Республики Дагестан.