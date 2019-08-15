{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Обновлено 

Число обратившихся за помощью после аварийной посадки A321 выросло до 74

В это число входят 19 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области
Описание
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество обратившихся к врачам в результате аварийной посадки А321 в Подмосковье возросло до 74 человек, из них 19 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

На эту тему
Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"По состоянию на 16:00 мск 74 пассажира самолета, из них 19 детей обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в медицинских службах сообщил,  что за медицинской помощью обратились 74 человека, а в больнице оставался один пострадавший.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о представлении к наградам пилотов самолета.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) - обновлен заголовок

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Бортовые самописцы сняли с самолета A321
Их расшифровка займет около трех дней, уточнил глава Росавиации Александр Нерадько
Читать полностью