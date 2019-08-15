Число обратившихся за помощью после аварийной посадки A321 выросло до 74

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество обратившихся к врачам в результате аварийной посадки А321 в Подмосковье возросло до 74 человек, из них 19 детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"По состоянию на 16:00 мск 74 пассажира самолета, из них 19 детей обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что за медицинской помощью обратились 74 человека, а в больнице оставался один пострадавший.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о представлении к наградам пилотов самолета.

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