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В Котельниках мужчина устроил стрельбу из ружья в парикмахерской

По сообщениям источника в правоохранительных органах, информации о пострадавших пока нет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина в Котельниках устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался, информации о пострадавших пока нет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"В Котельниках мужчина в помещении парикмахерской произвел выстрел из ружья в потолок, после чего забаррикадировался там. В настоящее время уточняется информация по пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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