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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Совершивший аварийную посадку в Подмосковье самолет будет утилизирован

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что воздушное судно не подлежит восстановлению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковский, будет утилизирован. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

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"Самолет не подлежит восстановлению, он будет утилизирован", - сказали в пресс-службе.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов ранее сообщил ТАСС, что аварийная посадка была выполнена корректно, пилоты не допустили возгорания воздушного судна. При этом экипаж отстранен от полетов на время проверки.

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