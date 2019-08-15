Три солдата армии Пакистана и пять военнослужащих Индии погибли при перестрелке в Кашмире

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере три солдата армии Пакистана и пять военнослужащих ВС Индии убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press Of Pakistan со ссылкой на заявление пакистанских ВС.

Отмечается, что столкновение привело к "многочисленным раненым и повреждению укреплений".

Индийское агентство ANI со ссылкой на собственные источники опровергло информацию о гибели солдат армии Индии и подтвердило данные о трех погибших пакистанских военнослужащих.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.