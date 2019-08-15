Бортовые самописцы сняли с самолета A321

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расшифровка бортовых самописцев Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, будет завершена в течение трех дней. Об этом сообщил в четверг руководитель Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24".

"Бортовые самописцы сняты сняты с борта воздушного судна, оно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", - сказал он.

15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок.

По последним данным Главного управления МЧС по Московской области, в результате происшествия пострадали 74 человек, в том числе 19 детей, один пострадавший госпитализирован.