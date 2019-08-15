Пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили около 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жителям Иркутской области, которые лишились своего имущества из-за паводков, выплачено около 2,5 млрд рублей компенсаций. Об этом сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения ее председатель, вице-премьер Виталий Мутко.

"Всего выплачено около 2,5 млрд рублей из направленных правительством России 2,956 млрд рублей", - сказал он.

Мутко напомнил, что списки граждан на получение финансовой помощи составлялись до 1 августа. После 1 августа началось составление дополнительного списка с учетом судебных решений и обращений граждан, которые задержались с их подачей по разным причинам.

По словам вице-премьера, единовременную помощь в 10 тыс. рублей получили 45 353 жителя Иркутской области. Выплаты по 50 тыс. рублей на приобретение имущества первой необходимости получили 6246 человек, компенсации в размере 100 тыс. рублей выплачены 16784 гражданам.

Капитальный ремонт

Мутко отметил, что более 8 тыс. домов, по уточненным данным, непригодны для проживания в Иркутской области после паводков, прошедших в конце июня и июле.

После первой волны паводков число требовавших капремонта домов составляло порядка 9 тыс.

"Всего насчитывается 8037 домов, которые непригодны для проживания и требуют капитального ремонта, было 9068, сокращение на 1031 дом", - сказал Мутко.

Он рассказал, что после второй волны паводка, пришедшей в регион в конце июля, часть домов, ранее признанных подлежащими капремонту, были серьезно разрушены, и ремонтировать их смысла уже нет. Он также отметил, что перечень утраченных полностью домов был скорректирован, из него исключили в частности, дома, разрушенные до наводнения и внесенные в список по ошибке. Сколько домов числится в перечне сейчас, Мутко не уточнил.

План обеспечения жильем

План обеспечения жильем пострадавших от паводков в Иркутской области будет доработан в четверг и утвержден, сообщил также Мутко.

"Сегодня должны рассмотреть и утвердить пообъектный план по обеспечению граждан жильем. Документ сегодня представлен правительством <...>, мы должны его методологически абсолютно переделать <...>. Сегодня мы его утвердим, но с учетом доработок", - сказал Мутко.

По его словам, в плане должны быть прописаны потребности каждого жителя региона, нуждающегося в восстановлении жилищных прав, а также сроки восстановления или переезда граждан в другие регионы.