СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Химках

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского при проверке документов в Химках. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Химкам ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Вологды, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала Врадий.

15 августа около трех часов ночи сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования Левобережной улицы на севере Москвы обратили внимание на двух мужчин. Заметив полицейских, мужчины попытались скрыться и перебежали по мосту на территорию Химок. Там сотрудники полиции догнали их. Один из них ножом ранил полицейского в живот.

Оба мужчины задержаны, сотрудник полиции госпитализирован. Задержанными оказались приезжие из Вологды, которые находились в Москве проездом. В ходе осмотра автомобиля подозреваемого обнаружено наркотическое средство - курительная смесь. "По данному факту проводится проверка. Наркотическое вещество направленно на исследование", - сообщила представитель ГСУ.