Нерадько: пилоты приземлившегося в поле самолета не получили серьезных повреждений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пилоты самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, не получили серьезных травм и вернутся к полетам после того, как получат разрешение от медиков. Об этом сообщил в четверг руководитель Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала " Россия-24 ".

По его словам, оба летчика изъявили желание как можно скорее вернуться к полетам. "Пилоты не получили серьезных повреждений, их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование. И как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо, в свою родную стихию", - сказал Нерадько. Он добавил, что летчики находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.