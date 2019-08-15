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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Нерадько: пилоты приземлившегося в поле самолета не получили серьезных повреждений

Они вернутся к полетам после того, как получат разрешение от медиков, сообщил глава Росавиации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пилоты самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья, не получили серьезных травм и вернутся к полетам после того, как получат разрешение от медиков. Об этом сообщил в четверг руководитель Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24".

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По его словам, оба летчика изъявили желание как можно скорее вернуться к полетам. "Пилоты не получили серьезных повреждений, их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование. И как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо, в свою родную стихию", - сказал Нерадько. Он добавил, что летчики находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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