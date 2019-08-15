Полицейские ведут переговоры с мужчиной, закрывшимся с оружием в магазине в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские принимают все меры к задержанию мужчины, закрывшегося с оружием в магазине в Котельниках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы.

"На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел из неустановленного оружия в потолок. Продавцы и посетители покинули место происшествия, пострадавших нет. Злоумышленник закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры", - сообщил источник.

Полицейские установили, что стрелявший - местный житель 1968 года рождения. "По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве. Проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в парикмахерской мужчина стрелял в потолок и потом забаррикадировался.