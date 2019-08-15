СМИ: выходец из Узбекистана готовил теракт в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Человек, задержанный в городе Эстерсунд в центральной части Швеции и подозреваемый в организации террористического заговора, является выходцем из Узбекистана. Об этом в четверг сообщает Шведское радио.

"Человек, задержанный полицией в Эстерсунде и подозреваемый в организации террористического заговора, является узбеком. Об этом программе "Экот" сообщил источник", - отмечается в статье на сайте радио.

Пресс-секретарь полиции безопасности СЕПО Габриэль Вернштедт подтвердил корреспонденту ТАСС, что ведомство ведет предварительное расследование по этому делу, но, сославшись на секретность следствия, не раскрыл его детали. Вернштедт не подтвердил информацию о том, что расследуется связь задержанного с осужденным на пожизненное заключение за теракт в Стокгольме в 2017 году Рахматом Акиловым. "Проводятся допросы и анализируются найденные улики. Предварительное расследование поможет прояснить мотив", - пояснил Вернштедт.

Задержание подозреваемого произошло в первой половине дня 14 августа в центре Эстерсунда. В полицию поступило сообщение о "водителе, который как-то странно двигался по центру города". Его задержали по подозрению в подготовке убийства, сообщает телеканал SVT. Прокуратура не раскрывает подробностей дела. Телеканал TV4 со ссылкой на свои источники сообщил, что задержанный намеревался совершить наезд на пешеходов.

Теракт в Стокгольме и его подготовка

7 апреля 2017 года выходец из Узбекистана Рахмат Акилов на угнанном грузовике проехал около 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате пять человек погибли, десять пострадали. Как заявил сам Акилов во время своего первого допроса на очередном слушании в суде, он хотел убивать шведов, чтобы поддержать террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в России). Он приговорен к пожизненному лишению свободы за признанный терактом наезд на людей.