ТАСС, 15 августа. Подготовка аварийно севшего в Подмосковье самолета к вылету проходила в штатном режиме, решение сажать самолет на поле в Подмосковье было принято после выхода из строя второго двигателя - командир экипажа.
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Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета
ТАСС, 15 августа. Подготовка аварийно севшего в Подмосковье самолета к вылету проходила в штатном режиме, решение сажать самолет на поле в Подмосковье было принято после выхода из строя второго двигателя - командир экипажа.