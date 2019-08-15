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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета

Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Подготовка аварийно севшего в Подмосковье самолета к вылету проходила в штатном режиме, решение сажать самолет на поле в Подмосковье было принято после выхода из строя второго двигателя - командир экипажа.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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