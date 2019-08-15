Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета

Мать убитого в Кирове двухлетнего мальчика призналась в нанесении ему смертельных ран

Женщина с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

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