Первый пассажир аварийно севшего самолета в Подмосковье прибыл в аэропорт Симферополя

"Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолет в нужное место. Это все благодаря этому молодому человеку, двум молодым ребятам [пилотам] спаслись", - сказал он журналистам в зале прилета аэропорта.

Степан Акопян уточнил, что живет в Крыму.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По данным центра медицины катастроф на 18:00 мск, медицинская помощь была оказана 75 пассажирам, из них в больнице остается одна женщина.