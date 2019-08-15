Жителя Перми приговорили к 16 годам лишения свободы за оскорбление судьи

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. Индустриальный районный суд города Перми приговорил местного жителя к 16 годам и четырем месяцам лишения свободы за оскорбление судьи, отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима. Об этом в четверг сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд приговорил гражданина к 18 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, подсудимый остался не доволен принятым решением и написал в адрес судьи письмо оскорбительного характера.

"Индустриальный районный суд города Перми рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду"). С учетом позиции государственного обвинения, не отбытого срока наказания по ранее совершенному преступлению, суд приговорил виновного к 16 годам 4 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказано в сообщении.