Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

"Наиболее резкий и интенсивный подъем уровня воды наблюдается на правобережных притоках реки Раздольной в Уссурийском городском округе, река Борисовка вышла из берегов. В ближайшие двое суток подъем уровня воды в реках продолжится, на малых реках он составит за паводок 1,8-3,5 метра, по основному течению рек - до 2 метров. На реках Хасанского, Октябрьского, Пограничного, Уссурийского, Ханкайского районов с выходом рек из берегов, затоплением больших территорий, подтоплением населенных пунктов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в пятницу продолжается подъем уровней в нижнем течении рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Бикин, вызванного ливневыми дождями, прошедшими 12-13 августа. Прохождение максимальных уровней паводка в нижнем течении этих рек ожидается 17-18 августа. На реке Маревка у села Покровка в пятницу уровни воды достигли отметки опасного явления.

"За прошедшие сутки, в связи с выходом тайфуна "Кроса" на центральную часть японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, прошли дожди на западе и юго-западе с количеством 30-47 мм за 12 часов и менее. В Хасанском районе выпало 125 мм осадков, что составляет 71% месячной нормы. Сегодня на большей части территории края продолжатся сильные и очень сильные дожди с количеством осадкой 50 мм за 12 часов и менее", - сообщил представитель гидрометцентра.