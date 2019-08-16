Шесть сел отрезаны паводком в Приморье из-за подъема уровня воды в реках

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Транспортное сообщение с шестью селами в Красноармейском районе Приморья ограничено из-за повышения уровня воды в реках после интенсивных дождей. Об этом сообщается на сайте администрации края.

"Наиболее сложная ситуация с транспортным сообщением сложилась в Красноармейском районе - отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники. Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить из-за подъема воды", - сказано в сообщении.

Глава района Наталья Гриценко сообщила, что накануне в села, где проживают 703 человека, доставлены продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет. Всего подтоплено 10 участков.

В Красноармейском и Хасанском районах ливни привели к переливам через дороги местного значения, но транспортное сообщение сохраняется. В Уссурийском городском округе в результате обильных осадков также образовались переливы через дорогу на подъездах к селам Яконовка, Кугуки и Богатырка. Проезд доступен только для автомобилей повышенной проходимости. Также ограничено транспортное сообщение со станцией Лимичевка со стороны поселка Тимирязевского и под железнодорожным мостом в поселке Партизан. Социально значимые объекты функционируют в обычном режиме. Электро- и водоснабжение не прерывалось.

Несмотря на осадки, дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии: во Владивостоке с дорог убирают грунт, нанесенный с косогоров, коммунальные службы прочищают участки сетей ливневой канализации и поднимают при необходимости решетки для оперативного спуска воды с дорог. Бригады также распиливают упавшие деревья и ветки, ведется прочистка кюветов и водопропускных труб.