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В Японии 1,7 тыс. человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна "Кроса"

В течение четверга 15 июля в воздушной гавани Осаки отменили 250 рейсов

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 1,7 тыс. человек были вынуждены провести минувшую ночь в аэропорту Кансай западного японского огорода Осака по причине отмены рейсов из-за тайфуна "Кроса". Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Администрация аэропорта выдавала всем желающим бесплатную воду и спальные мешки. Большинство людей разместилось на полу в залах ожидания. В течение четверга в воздушной гавани Осаки было отменено около 250 рейсов. Сейчас прилет и вылет осуществляются в штатном режиме за исключением незначительных изменений в расписании.

Из-за сильных дождей и шквалистого ветра, вызванных обрушившимся тайфуном, в Японии погиб один человек, еще 49 пострадали. Также было серьезно нарушено воздушное и железнодорожное сообщение.

"Кроса" стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году. Сейчас тропический шторм находится в Японском море и движется в сторону острова Хоккайдо. Скорость ветра в его центральной части составляет порядка 25 метров в секунду.

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Япония
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