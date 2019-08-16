В МЧС сообщили, что в Амурской области остаются подтопленными 37 подворий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Подтопленными паводком в Амурской области остаются 37 подворий и 350 дачных участков. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

"По состоянию на 16 августа, на территории шести муниципальных образований вода находится в 11 населенных пунктах (минус три за сутки), где подтоплены 37 придворовых территорий. 350 дачных участков Белогорска остаются подтопленными и один участок автомобильной дороги в Ивановском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что населенных пунктов без транспортного сообщения нет. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 2073 человека, в том числе 702 ребенка, в пунктах временного размещения остаются 11 человек.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.

За время паводков были эвакуированы 2658 человек, в том числе 937 детей. Было развернуто восемь ПВР, приняты меры по возведению дамб, что позволило сдержать подтопление 11 населенных пунктов. В настоящее время ведется откачка воды, просушка домов, расчистка мусора, вакцинация населения, дезинфекция территорий и источников водоснабжения.