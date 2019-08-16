Количество подтопленных подворий в ЕАО увеличилось на сотню за сутки из-за паводка

ТАСС, 16 августа. Почти 380 подворий подтоплены в селах в Еврейской автономной области из-за паводка на Амуре, разлива рек и подъема грунтовых вод. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"В результате повышения уровня воды в реке Амур, а также грунтовых вод в 11 населенных пунктах подтоплено 376 приусадебных участков, из них в Ленинском районе - 119, Смидовичском районе - 256, в Биробиджанском районе - один", - говорится в распространенном релизе.

В четверг сообщалось о 272 подтопленных приусадебных участках. Отмечается, что дома и соцобъекты в регионе не подтоплены. Вода зашла на территорию полей с соей, в общей сложности подтоплено почти 28 тыс. га. Остаются подтопленными также пять участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью более 4 км. Все дороги проезжие, отрезанных поселений нет. На местах работают группы спасателей, они оказывают помощь населению, помогают откачивать воду.

В настоящее время в регионе идут дожди, вызванные в том числе влиянием тайфунов из Японии и Китая. На малых и средних реках области отмечается колебание уровней воды: на ряде рек наблюдается спад до 4 см, на других - подъем до 15 см за сутки. В районе села Пашково Облученского района уровень воды в Амуре снижается, за сутки упал на 45 см в связи с перемещением гребня дождевого паводка ниже по течению, в селе Ленинское уровень снизился на 7 см, у села Нагибово - на 42 см.