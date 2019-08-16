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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева
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Суд Киргизии оставил под арестом Алмазбека Атамбаева

Экс-президент страны пробудет под арестом как минимум до 26 августа
Алмазбек Атамбаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Алмазбек Атамбаев
© Михаил Метцель/ТАСС
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БИШКЕК, 16 августа. /ТАСС/. Бишкекский городской суд отказал в изменении меры пресечения арестованному экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщил в пятницу корреспондент ТАСС из здания Государственного комитета национальной безопасности республики, где проходило заседание.

Решение суда Первомайского района столицы Киргизии об аресте Атамбаева как минимум до 26 августа Бишкекским городским судом оставлено в силе.

"Бишкекский горсуд, вынося это решение, нарушил многие законодательные акты, в том числе о гарантиях деятельности экс-президента", - заявил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Теги
КиргизияАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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