Семь человек госпитализировали в Ульяновске после отравления неизвестным веществом

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое детей, отравились неизвестным веществом, их доставили в медицинские учреждения Ульяновска. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения региона.

"В настоящее время в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице получают лечение семь пациентов, связанных между собой родственными или служебными отношениями, с подозрением на отравление неустановленным веществом, в том числе пять взрослых и двое детей", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основной симптом у пациентов - кровотечения. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.

"На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы", - приводят слова Панченко в сообщении.