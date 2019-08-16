{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге у сына концертмейстера театра похитили скрипку за €3 тыс.

Кроме того, был похищен смычок и скрипичный футляр по €400 каждый

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Концертмейстер одного из театров Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный похитил у ее сына скрипку и необходимые к ней принадлежности. Как сообщается в распространенном в пятницу релизе регионального ГУ МВД, общая сумма ущерба составила €3,8 тыс.

"В УМВД России по Московскому району от 42-летней женщины, концертмейстера одного из театров, поступило заявление о том, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью €3 тыс. Также был похищен смычок и скрипичный футляр, в котором они находились, стоимостью по €400 каждый. Общий ущерб составил €3,8 тыс", - сказано в сообщении.

В связи с хищением музыкального инструмента сотрудники полиции проводят проверку.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Режим ЧС ввели в Уссурийске из-за сильных дождей и паводка
За минувшие сутки там выпало более 45 мм осадков
Читать полностью