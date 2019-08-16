Экспертиза установила, что проект "Платформа" стоил больше выделенных из бюджета средств

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что осуществленный им проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. Об этом говорится в экспертизе, выводы которой зачитала в пятницу судья в Мещанском суде Москвы.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"

"Осуществление проекта "Платформа" было значительным культурным явлением", - зачитала выводы экспертов судья Ирина Аккуратова, после чего привела их заключение о том, что сумма расходов на реализацию такого проекта должна была превышать государственные субсидии. В то же время установить порядок расходования средств эксперты не смогли из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов.

Цена проекта

Как сообщил ТАСС адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, экспертиза показала, что создание "Платформы" стоило более 300 млн рублей, в то время как государство выделило 210 млн рублей.

"Экспертиза пришла к выводу, что стоимость реализации такого театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов - более 300 млн рублей. В то время, как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что "Седьмая студия" сэкономила около 80 млн рублей", - пояснил адвокат, добавив, что защита удовлетворена выводами экспертизы.

Защита Серебренникова назвала результаты повторной экспертизы блестящими.

Расходы "Седьмой студии"

Как сообщил из Мещанского суда корреспондент ТАСС, повторная экспертиза, проведенная по делу о хищениях в "Седьмой студии", не смогла установить сумму расходов организации из-за отсутствия финансовых документов.

"Не представляется возможным установить общую сумму расходов "Седьмой студии" в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы", - зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.

Судья ранее по собственной инициативе приостановила слушания по существу дела и назначила повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу. Это решение было принято в связи с тем, что результаты предыдущей экспертизы, проведенной на стадии предварительного следствия, вызывали возражения у защиты фигурантов. Адвокаты обвиняемых считали, что у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы, и попросили суд провести финансовую и искусствоведческую экспертизы. По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.

"Суд будет продолжаться. Экспертиза ответила на вопросы в пользу подсудимых. После ее выводов нет оснований возвращать дело на доследование, хотя прокуратура может отказаться от обвинений. Нам это неизвестно", - сказала адвокат подсудимой Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.