Закрывшийся с оружием в магазине в Котельниках мужчина раскаялся в содеянном

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина, закрывшийся с оружием в одном из магазинов в Котельниках, раскаялся в преступлении. Об этом он сказал в ходе допроса, видео с которым распространила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал он. На вопрос, что стало причиной случившегося, он не стал отвечать, заявив, что это связано с его сложным периодом в жизни. Вместе с тем, в ходе допроса мужчина сказал, что около 20 лет назад он был судим и получил условный срок, но по какой статье Уголовного кодекса РФ неизвестно.

15 августа днем в Котельниках Московской области мужчина ворвался с оружием в магазин, выстрелил в потолок и закрылся внутри. Около шести часов полицейские вели с ним переговоры, и вечером он был задержан сотрудниками СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области. В отношении подозреваемого, который является уроженцем Молдавии, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пострадавших в результате происшествия нет.