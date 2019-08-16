NY Post: стрельба произошла у университета Алабамы

ТАСС, 16 августа. Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета штата Алабама. Об этом в пятницу сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.

По данным газеты, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, жизни еще одного человека ничего не угрожает.

Полиция вместе с управлением университета начала расследование инцидента. На данный момент информации о задержании подозреваемых нет.

В этом месяце в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

Новый резонансный случай произошел в среду в Филадельфии (штат Пенсильвания): мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате шесть стражей порядка получили ранения. Подозреваемый забаррикадировался в жилом доме и в течение нескольких часов вел из него стрельбу, после переговоров с властями он сдался.