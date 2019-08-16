Рейс "Победы" из Минеральных Вод в Москву задержали из-за попавшей в двигатель птицы

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа" из Минеральных Вод в Москву задержался, по предварительным данным, на четыре часа после обнаружения в правом двигателе птицы, сообщили ТАСС в пятницу в авиакомпании.

"В аэропорту Минеральных Вод рейс в Москву задержан из-за поступления информации о попадании птицы в правый двигатель. Прямо сейчас ведется осмотр специалистами на предмет повреждения самолета", - сказал представитель компании.

Он уточнил, что Boeing 737-800 прилетел в Минводы из Москвы. "После полета его осмотрели и обнаружили следы столкновения с птицей, и получается задержка стоит четыре часа. Он должен вылететь в Москву с клиентами. Даже посадка не начиналась, сейчас клиенты в терминале, их накормят, напоят, и только после того, как специалисты скажут, что все в порядке, рейс вылетит в Москву", - добавил собеседник агентства.